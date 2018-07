Darmstadt (AFP) So viel Zeit muss sein: In aller Ruhe haben sich Unbekannte bei einem Einbruch in einen Imbiss im hessischen Groß-Gerau Pommes frittiert. Wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte, drangen die Einbrecher in der Nacht in den Imbiss ein. Zugang verschafften sie sich, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen.

