Potsdam (AFP) Bei den Tarifverhandlungen für die knapp 2,3 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen gibt es bisher keine Signale für eine Annäherung der Tarifparteien. Die zweite Tarifrunde werde voraussichtlich am späten Nachmittag beendet, sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag in Potsdam. Ein Sprecher des Beamtenbunds hatte zuvor angekündigt, sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen, werde noch in dieser Woche über Warnstreiks entschieden.

