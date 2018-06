Berlin (AFP) Mit Razzien in drei Bundesländern sind die Behörden am Dienstag gegen Mitglieder der Rockergruppe Osmanen Germania BC vorgegangen. Die Hausdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen hätten um 6.00 Uhr morgens begonnen, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Es bestehe der "dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins 'Osmanen Germania BC' den Strafgesetzen zuwiderlaufen".

