Stralsund (AFP) Ein unbekannter Täter hat in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern einen Zuwanderer aus Somalia mit einer Flasche angegriffen und im Gesicht verletzt. Das Motiv des Täters sei nicht bekannt, weshalb politische Hintergründe nicht ausgeschlossen werden könnten, erklärte die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag. Demnach näherte sich der Täter am Vorabend in der Nähe des Stralsunder Hauptbahnhofs dem 33 Jahre alten Opfer von hinten und schlug ihm eine Flasche ins Gesicht.

