Berlin (AFP) Der Volkswagen-Konzern hat in den vergangenen zehn Jahren Förderungen in Höhe von mehr als hundert Millionen Euro vom Bund erhalten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag. Linken-Chef Bernd Riexinger kritisierte dies scharf: Es sei "unfassbar, dass allein die Bundesregierung dem VW-Konzern in den letzten zehn Jahren rund 140 Millionen Euro Subventionen in den Rachen geworfen" habe.

