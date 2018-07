Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Depressionsbehandlungen in deutschen Krankenhäusern ist deutlich angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2016 insgesamt 263.428 Patienten wegen Depressionen vollstationär in Kliniken behandelt. Das waren sieben Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Darunter waren demnach 15.446 Kinder und Jugendliche, was einem Anteil von sechs Prozent entsprach - nach drei Prozent im Jahr 2011.

