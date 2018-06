Brüssel (AFP) Die EU-Kommission wird erst im April bekanntgeben, ob sie Deutschland wegen zu hoher Stickoxidwerte in vielen Städten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagen wird. Die relevanten Entscheidungen würden in den "kommenden Wochen" getroffen, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Ursprünglich war von Mitte März die Rede gewesen.

