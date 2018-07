Straßburg (AFP) Verbraucher in der EU sollen die Preise für den grenzüberschreitenden Pakettransport bald leichter vergleichen können. Darauf zielt eine Verordnung ab, die das Europaparlament am Dienstag unter Dach und Fach brachte. Sie soll helfen, dass die Tarife von Paketdienstleistern transparenter und damit potenziell auch günstiger werden. Der Rat der EU-Staaten stimmte bereits zu; die Verordnung kann voraussichtlich bereits im Mai in Kraft treten.

