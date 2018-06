London (AFP) Eine Überprüfung des größten britischen Abschiebelagers für Migranten am Londoner Flughafen Heathrow hat erneut erhebliche Missstände offenbart. Die in Harmondsworth internierten Menschen seien unter Bedingungen eingesperrt, die einem Gefängnisaufenthalt glichen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung im Auftrag der Regierung. Sie seien "exzessiv" lange in dem Zentrum eingesperrt, in Einzelfällen bis zu vier Jahre.

