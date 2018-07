Stockholm (AFP) Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten wollen Konfessionsschulen abschaffen. Trennungen müssten "niedergerissen" werden, um Schweden zusammenzuhalten, sagte der Minister für die öffentliche Verwaltung, Ardalan Shekarabi, am Dienstag in Stockholm. "Die schulische Trennung muss deshalb auch aufgelöst werden." An den Schulen des Landes sollten "Lehrer und Pädagogen" unterrichten, "nicht Priester und Imame", fügte Shekarabi hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.