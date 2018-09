Istanbul (AFP) Ein türkischer Staatsanwalt hat am Dienstag lebenslange Haft für einen US-Pfarrer wegen dessen angeblicher Beteiligung am gescheiterten Putschversuch von 2016 gefordert. Andrew Brunson werde laut Anklageschrift vorgeworfen, zur "Führung" der Gülen-Bewegung zu gehören, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Brunson, der 20 Jahre lang zusammen mit seiner Frau eine Kirche in der Stadt Izmir leitete, sitzt seit Oktober 2016 in türkischer Haft.

