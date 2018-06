Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Strafen für vier ehemalige Manager der Privatbank Sal. Oppenheim bestätigt. Das Landgericht Köln hatte drei der Angeklagten wegen Untreue zu Bewährungsstrafen verurteilt und einen Ex-Banker zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Der BGH sah in diesem Urteil keine Rechtsfehler und wies die Revisionen der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft in einem am Mittwoch verkündeten Urteil zurück. (Az. 2 StR 416/16)

