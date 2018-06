Aalen (AFP) Einer bundesweit agierenden Bande von Glücksspielbetrügern haben baden-württembergische Ermittler das Handwerk gelegt. Die Gruppe aus dem Großraum Stuttgart und dem bayerischen Augsburg soll "im großen Stil" Spielautomaten manipuliert haben, wie die Polizei in Aalen am Mittwoch mitteilte. Die dazu genutzte Hard- und Software kam demnach aus Osteuropa und wurde sowohl an eigenen Automaten der Gruppierung eingesetzt als auch bundesweit weiterverkauft.

