Hille (dpa) - Im Mordfall von Hille in Ostwestfalen hat die Polizei eine dritte Leiche entdeckt. Sie wurde auf dem Grundstück des Tatverdächtigen gefunden. Kurz vorher war dort schon ein Leichnam gefunden worden. Ein 51-Jähriger hatte gestanden, einen 30-Jährigen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die Leiche war auf einem Gehöft gefunden worden, das an sein Grundstück grenzt. Der Besitzer des Gehöfts und ein Mann aus dem direkten Umfeld des in Untersuchungshaft sitzenden Mannes wurden seit Tagen gesucht. Zum Motiv gebe es erste Hinweise, allerdings seien sie "noch schwammig".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.