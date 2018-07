Helsinki (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Trump zur Rückkehr an den Verhandlungstisch der transatlantischen Handelsbeziehungen aufgefordert. "Machen Sie Handel, nicht Krieg, Herr Präsident", sagte Tusk am Mittwoch in der finnischen Hauptstadt Helsinki in Anspielung auf den Antikriegs-Slogan der Hippie-Bewegung "Make love, not war" (Mach Liebe, nicht Krieg).

