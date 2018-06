Berlin (AFP) Der Prozess um die grausame Tötung des Sängers Jim Reeves vor dem Landgericht Berlin zieht sich weiter in die Länge. Die von Angehörigen des früheren Sängers der Popgruppe Sqeezer beauftragten Nebenklagevertreter stellten am Donnerstag neue Beweisanträge. Der vorsitzende Richter wollte diese genauer prüfen und setzte fünf neue Verhandlungstermine bis zum 26. April an. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.