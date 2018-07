Berlin (AFP) Der Berliner Senat zieht Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und richtet einem Medienbericht zufolge ein eigenes Antiterrorzentrum ein. In dem neuen Gebäude sollten ab Januar 2020 rund 1200 Elitepolizisten arbeiten, berichteten am Donnerstag der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und die "Berliner Morgenpost". Der Senat will demnach 125 Millionen Euro investieren.

