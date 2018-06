Mainz (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nach Angaben des Bundespräsidialamts an der Beisetzung des früheren Mainzer Bischofs Karl Lehmann teilnehmen. Wie das Bistum Mainz am Donnerstag mitteilte, werden für den Gottesdienst zu Ehren des verstorbenen Kardinals am kommenden Mittwoch für Gäste 300 Plätze im Mainzer Dom reserviert sein. Die Namen weiterer Ehrengäste sollen in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.