Hamburg (AFP) Mehr als die Hälfte der Frauen und Männer in Deutschland befürworten kleinere Schönheitsoperationen am eigenen Körper. Unters Messer legten sich bislang aber erst fünf Prozent der Bürger, wie eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins "Gala" ergab. Demnach sind vor allem Frauen offen für Schönheitsoperationen.

