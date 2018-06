Berlin (AFP) Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine Fortsetzung ihres in einem Jahr auslaufenden Auftrags geworben. Für eine Fortsetzung der Arbeit brauche die Kommission "dringend die Unterstützung der Politik", erklärte die Kommission am Donnerstag in Berlin zu einem am Mittwoch mit Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender geführten Gespräch.

