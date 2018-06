Neuruppin (AFP) Beim Brand eines Einfamilienhauses sind im brandenburgischen Plattenburg am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Neuruppin mitteilte, brannte das Haus am frühen Morgen lichterloh. Der Dachstuhl und weitere Gebäudeteile stürzten demnach während der Löscharbeiten ein, so dass das Haus erst gegen Mittag betreten werden konnte.

