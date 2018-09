Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die von den USA vorläufig verhängten hohen Einfuhrzölle auf spanische Oliven als Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verurteilt. Die Regierung in Washington müsse diesen Beschluss rückgängig machen, verlangte die Straßburger Abgeordnetenkammer am Donnerstag in einer Entschließung. Zugleich äußerte sich das Parlament besorgt über zahlreiche andere Untersuchungen, welche die US-Behörden "im Rahmen handelspolitischen Schutzmaßnahmen" gegen andere Erzeugnisse aus der EU eingeleitet haben.

