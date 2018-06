Paris (dpa) - Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal will Frankreich eine Antwort mit London abstimmen. Es sei nicht nur die Sicherheit eines der wichtigsten Verbündeten Frankreichs betroffen, sondern auch die europäische Sicherheit. Das sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian beim Antrittsbesuch seines neuen deutschen Amtskollegen Heiko Maas. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass er mit der britischen Premierministerin Teresa May gesprochen und ihr die Solidarität seines Landes versichert habe.

