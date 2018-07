Moskau (AFP) Nach der Verhängung von US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Wahlkampfeinmischung hat Russland "Vergeltungsmaßnahmen" angekündigt. "Wir reagieren mit Ruhe. Wir haben angefangen, Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Er sagte, die US-Sanktionen stünden in Zusammenhang mit dem Wahlkampf für die russische Präsidentschaftswahl am Sonntag, bei der ein Sieg von Amtsinhaber Wladimir Putin erwartet wird.

