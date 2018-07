Wiesbaden (AFP) Erstmals hat das Land Hessen nach Regierungsangaben einen IS-Sympathisanten nach dem sogenannten Gefährderparagrafen abgeschoben. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Othman D. sei am Donnerstagabend nach Tunesien gebracht worden, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag. Gegen den 31-Jährigen habe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat bestanden. Zudem habe er offen mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert.

