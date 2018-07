Mainz (AFP) Im Zuge der Regierungsbildung hat die SPD an Zuspruch gewonnen. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" kommen die Sozialdemokraten auf 19 Prozent. Das ist ein Plus von zwei Punkten im Vergleich zu dem letzten "Politbarometer" von vor drei Wochen. Die CDU/CSU verliert einen Punkt und erreicht 32 Prozent Zustimmung.

