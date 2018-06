München (AFP) Am Flughafen München haben Zöllner mehr als ein Kilogramm getrocknete Frösche entdeckt. Sie steckten in blaue Mülltüten verpackt in den insgesamt 17 Gepäckstücken eines Manns aus Nigeria, wie das Hauptzollamt München am Freitag mitteilte. Die Beamten sprachen von einem "Gruselfund".

