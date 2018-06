Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Gesine Cukrowski (49, "Letzte Spur Berlin") braucht nicht viel, um glücklich zu sein. "Es muss für die Miete reichen - und das ist es dann fast auch schon. Wir leben recht bescheiden", sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur.

Statt jedes Drehangebot anzunehmen, widmet sich Cukrowski lieber mit viel Zeit ihrer Familie und ihrem sozialen Engagement, etwa für die Welthungerhilfe und die in Hamburg ansässige Stiftung "Findel-Baby - Mütter in Not".

Am Donnerstag (22. März) ist die Schauspielerin in der ZDF-Komödie "Doppelzimmer für Drei" zu sehen. Neben Simone Thomalla und Nadine Wrietz verkörpert die 49-Jährige darin eine ehemalige Polizistin, die ihren Beruf für ihre Familie aufgegeben hatte, sich aber nach ihm zurücksehnt, als die Söhne ins Teenageralter kommen.