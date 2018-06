Hannover (dpa) - Mehrere Hundert Kurden haben in Hannover den Einmarsch türkischer Truppen auf syrisches Territorium verurteilt. In verschiedenen kurdischen Dialekten kritisierten Redner zudem deutsche Waffenlieferungen an die Türkei, die gegen Kurden eingesetzt würden. Anlässlich des Newroz-Frühlingsfests kamen laut Polizei rund 400 Teilnehmer zu dem Treffen. Die Veranstalter sprachen von 500 bis 600 Teilnehmern. Türkische Truppen und verbündete syrische Milizen hatten die nordsyrische Stadt Afrin am vergangenen Wochenende vollständig unter ihre Kontrolle gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.