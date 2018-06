Haltern (dpa) - Mit einer Schweigeminute haben in Haltern zahlreiche Menschen der Toten des Germanwings-Absturzes vor genau drei Jahren gedacht. Sie hielten auf dem Marktplatz der Stadt inne. Anschließend nahmen viele an einer ökumenischen Gedenkandacht teil. Die Germanwings-Maschine mit der Flugnummer 4U9525 war am 24. März 2015 um 10.41 Uhr an einem Berg in den südfranzösischen Alpen zerschellt. Unter den 150 Toten waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern. Nach Überzeugung der Ermittler brachte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz.

