Los Angeles (dpa) - Paris Hilton kann ihr Glück offensichtlich kaum fassen: "Ich habe unglaubliches Karma!", jubelte das US-Glamourgirl am Montagabend auf Twitter. "Ich habe so viel Glück", setzte die 37-Jährige in einem weiteren Tweet hinterher.

Was war geschehen? Hiltons Freudensausbruch kam drei Tage nach einem nächtlichen Vorfall in einem Nachtclub von Miami. Dort hatte sie beim Tanzen am frühen Freitagmorgen ihren kostbaren Verlobungsring verloren, wie US-Medien berichteten. Experten schätzen seinen Wert auf zwei Millionen Dollar.

Hiltons Verlobter Chris Zylka, Sicherheitsbeamte und Gäste hätten in dem vollen Clubraum hektisch nach dem riesigen 20-Karat-Stück gesucht, schrieb die "New York Post" unter Berufung auf Augenzeugen. Hilton sprach am Montag von einem "Wunder", dass ihr Verlobter den Ring in einem Eiskübel einige Tische weiter entdeckt habe. Ein Fremder hätte das Fundstück möglicherweise nicht zurückgegeben, mutmaßte die Hotelerbin. Der Ring sei einfach "so schwer und groß", dass er bei Tanzen buchstäblich vom Finger geflogen sei, erklärte Hilton.

Die Urenkelin des Hoteliers Conrad Hilton und der Schauspieler Zylka (32, "The Leftovers") sind seit Jahresbeginn verlobt. Der Darsteller hatte bei einem Skiurlaub in Aspen (US-Staat Colorado) um ihre Hand angehalten.

