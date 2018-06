St. Petersburg (dpa) - Mit den früheren Bundesliga-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch hat WM-Gastgeber Russland auch das zweite Testspiel verloren.

Vier Tage nach dem 0:3 gegen Fußball-Rekordweltmeister Brasilien musste sich die Sbornaja Frankreich mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Auswahltrainer Stanislaw Tschertschessow bot Neustädter und Rausch auf, obwohl beide vom russischen Verband kürzlich nach dem Besuch eines Moskauer Nachtclubs noch bestraft wurden.

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hatte die Franzosen in St. Petersburg in der 40. Minute in Führung gebracht. Paul Pogba von Manchester United erhöhte auf 2:0 (49.). Nach dem Anschlusstreffer von Fedor Smolow (68.) machte erneut Mbappé alles klar (83.).

Ex-Weltmeister Frankreich hatte seinen ersten WM-Test am vorigen Freitag gegen Kolumbien trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. Für die Équipe Tricolore beginnt die WM-Endrunde am 16. Juni mit dem Spiel gegen Australien in Kasan. In Gruppe C geht es außerdem gegen Peru und Dänemark.