Berlin (AFP) Nach Berichten über antisemitische Vorfälle an Schulen hat die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, die Länder zum Handeln aufgefordert. "Die aktuellen Vorfälle an Berliner Schulen zeigen einmal mehr, wie nötig eine wirksame Antidiskriminierungspolitik im Bildungsbereich ist", sagte Lüders am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Schule ist Ländersache, und die Länder müssen ihrer Verantwortung gerecht werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.