Berlin (AFP) Im Zusammenhang mit der Offensive der türkischen Armee in der Kurden-Region Afrin in Syrien ist die Zahl der Übergriffe auf türkische Einrichtungen in Deutschland deutlich gestiegen. Die deutschen Polizeibehörden zählten im laufenden Jahr bereits 37 Angriffe mutmaßlicher prokurdischer Aktivisten auf Moscheen, Kulturvereine oder türkische Restaurants, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben) unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichteten. Im gesamten Jahr 2017 waren es demnach insgesamt 13 solcher Übergriffe.

