Osnabrück (AFP) Die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen darf auch in diesem Jahr das Atomkraftwerk Doel in Belgien weiter beliefern. Das Unternehmen habe eine gültige Genehmigung für den Transport von 48 Brennelementen, berichtete die "Neue Osbnabrücker Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf eine Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Die Genehmigungen gelten demnach für die Reaktoren Doel-1 und Doel-2.

