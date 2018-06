Rosenheim (AFP) Im oberbayerischen Nußdorf am Inn haben Unbekannte einen Brandsatz auf eine Asylbewerberunterkunft geworfen. Der Angriff am Samstagabend habe weder Sach- noch Personenschaden verursacht, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit. Nun würden Zeugen der Attacke gesucht, der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

