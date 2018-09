Berlin (AFP) Die Bundesrat macht sich für eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse stark. Bund und Länder seien gemeinsam in der Verantwortung, die Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifikation zu verbessern und zu beschleunigen, heißt es in einer am Freitag verabschiedeten Entschließung der Länderkammer. Mit einer "schnellen qualifikationsadäquaten Integration von ausländischen Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt" könne auch dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegengewirkt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.