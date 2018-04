Berlin (AFP) Der Bundestag hat die deutsche Beteiligung am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit den Stimmen der großen Koalition bis Ende Oktober verlängert. Das am Donnerstag beschlossene Mandat schafft die rechtliche Grundlage dafür, dass in Jordanien stationierte Tornado-Aufklärungsjets und Tankflugzeuge der Luftwaffe weiter am internationalen Anti-IS-Einsatz in Syrien und im Irak teilnehmen können.

