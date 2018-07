Berlin (AFP) Die CDU will sich bis Ende 2020 ein neues Grundsatzprogramm geben. Dieses soll in vier Arbeitsphasen "von unten nach oben" erarbeitet werden, wie die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin sagte. Wichtig sei, dass Fragen, Vorschläge und Impulse von der Basis aus initiiert werden sollten. Das erste Kapitel zur sozialen Marktwirtschaft soll bereits beim nächsten Parteitag im Dezember beschlossen werden.

