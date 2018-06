Wiesbaden (AFP) In der Internetkommunikation verdrängen Emojis, also Piktogramme wie etwa ein Gesicht mit einer Lachträne am Auge, immer mehr die älteren Emoticons, bei denen Gesichter aus Satz- und Sonderzeichen zusammengesetzt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag in Wiesbaden von der Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlichte Umfrage der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH. Zudem liegen demnach bei der digitalen Kommunikation Sprachnachrichten "voll im Trend".

