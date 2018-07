Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs werden am Donnerstag auch über die Affäre um Datenmissbrauch bei Facebook beraten. Der EU-Gipfel werde sich mit der "Notwendigkeit" befassen, "transparente Praktiken wie auch vollständigen Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten der Bürger durch soziale Netzwerke und digitalen Plattformen zu garantieren", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch in Brüssel. "Dies scheint besonderes relevant mit Blick auf die jüngsten Enthüllungen über Cambridge Analytica."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.