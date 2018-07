Brüssel (AFP) Im Konflikt um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien ruft die EU ihren Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten damit ihre Entschlossenheit zeigen, sagte ein EU-Vertreter in der Nacht zum Freitag. Die EU-Chefs hatten zuvor bei ihrem Gipfel in Brüssel geschlossen erklärt, es sei "höchst wahrscheinlich", dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei.

