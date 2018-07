Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will mit einer Reise nach New York für die deutsche Bewerbung als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat werben. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes fliegt Maas am Dienstag in die US-Ostküstenmetropole, der Antrittsbesuch des neuen Außenministers bei den Vereinten Nationen geht bis Mittwoch. Die Reise "unterstreicht die deutsche Bereitschaft, in den Vereinten Nationen Verantwortung zu übernehmen und so die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken", sagte ein Außenamtssprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.