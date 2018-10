Karlsruhe (AFP) Spezialkräfte der Bundespolizei haben in Baden-Württemberg einen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mit. Demnach soll der 32-Jährige unter Aliasnamen Accounts in sozialen Netzwerken, Konten im Kurzbotschaftendienst Twitter sowie E-Mailadressen eingerichtet haben. Diese benutzten aus Deutschland stammende IS-Anhänger im Irak und in Syrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.