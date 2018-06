Berlin (AFP) Mit einer Razzia in vier Bundesländern ist die Polizei am Mittwoch gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Rund hundert Polizeibeamte durchsuchten in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen zwölf Wohnungen und Gewerberäume, wie die Bundespolizei in der Hauptstadt mitteilte. Bisher konnten demnach drei Mitglieder einer vietnamesisch-deutschen Bande ermittelt werden, die durch die Vermittlung von Scheinehen Schleusungswilligen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland verschaffen wollten.

