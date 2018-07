München (AFP) Rund 70 Kilogramm Drogen haben Polizisten bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 6 in Bayern beschlagnahmt. In dem mit drei Männern besetzten niederländischen Fahrzeug hätten sich 44 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und 25 Kilogramm Marihuana befunden, teilten die Beamten am Dienstag in München mit.

