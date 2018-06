München (AFP) Der US-Sänger Jack White will seinen Fans vor seinem nächsten Konzert die Smartphones abnehmen. Grund sei, dass es für ihn "wahnsinnig frustrierend" sei, vor Fans Konzerte zu geben, die ihre Handys in die Luft hielten, sagte der 42-Jährige dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung" laut einer Vorabmeldung vom Donnerstag. Die Menschen seien sonst so mit ihren Handys beschäftigt, dass keine Verbindung zwischen ihnen und der Band entstehen könne.

