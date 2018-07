Mainz (AFP) Das ZDF will künftig mehr Frauen in Talkshows und andere Gesprächssendungen einladen. Das teilte Intendant Thomas Bellut am Freitag im rheinland-pfälzischen Mainz vor einer Sitzung des Fernsehrats des öffentlich-rechtlichen Senders mit. In diesem sind unter anderem Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände sowie staatliche Stellen vertreten.

