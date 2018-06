Brüssel (AFP) Europapolitiker haben am Donnerstag mit vorsichtiger Erleichterung auf die Ankündigung des US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer reagiert, die EU vorerst von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, sprach beim EU-Gipfel in Brüssel von einem Schritt "in die richtige Richtung", sollten sich die Nachrichten aus Washington bestätigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.