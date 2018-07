London (AFP) Das britische Parlament will Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Affäre um einen möglichen Datenmissbrauch für den US-Wahlkampf anhören. Der Ausschuss für Digitales und Medien lud Zuckerberg am Dienstag offiziell zu einer Anhörung vor. Der Ausschussvorsitzende Damian Collins schrieb dem Gründer des Sozialnetzwerks, das Gremium wolle dessen eigene Darstellung zu dem "katastrophalen Vorgang des Versagens" hören.

